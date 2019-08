Globo mandou regravar cena de revelação de trans em A Dona do Pedaço

A Globo mandou o autor Walcyr Carrasco reescrever a cena em que a personagem Britney (Glamour Garcia) se revelou transexual para o cegamente apaixonado Abel (Pedro Carvalho), exibida no capítulo desta quinta-feira (22) de A Dona do Pedaço. A pedido de Silvio de Abreu, diretor de Dramaturgia da emissora, Carrasco deixou a cena mais "respeitosa", e o material teve de ser regravado. A informação é do site Notícias da TV, do colunista Daniel Castro.

No roteiro original, Abel teria uma reação muito agressiva ao descobrir que Britney nasceu Rarisson. Ele se afastaria da amada e a chamaria de Frankenstein, monstro criado pela britânica Mary Shelley (1797-1851) no século 18. "Eu... Eu devia dar uma surra em você, por ofender minha dignidade", ameaçaria o português (confira o texto da sequência original abaixo, divulgado pelo site).

A reportagem do site apurou que a Globo considerou o texto muito pesado, com potencial de gerar reações controversas, e que a cena poderia ser encarada como transfóbica. A emissora confirma que houve, de fato, um "reajuste de tom para deixar a cena um pouco mais leve e romântica".

Com as mudanças, Walcyr Carrasco tirou toda a ameaça de violência da sequência que foi ao ar. No lugar da promessa de surra e da raiva que sentiria originalmente, Abel só se mostrou decepcionado por Britney ter mentido para ele.

"Você brincou com meus sentimentos. Não falou a verdade esse tempo todo. Jogou com a minha dignidade. Não ouse falar comigo. Brincou com meus sentimentos", disse o português, magoado.

No lugar do monstro de Frankenstein, porém, Abel chamou Britney de "extraterrestre", ofensa que ocorrerá apenas na semana que vem.

A cena que foi ao ar também eliminou qualquer referência ao pênis de Britney, que seria chamado de "dito cujo" pela trans. Na sequência original, Abel daria um abraço na irmã de Rock (Caio Castro) e sentiria um volume nas partes íntimas da namorada. O desabafo posterior da personagem de Glamour Garcia ao chegar na casa da família também citaria o órgão genital, em um diálogo que acabou cortado.

(Divulgação/TV Globo)

Ainda de acordo com Daniel Castro, no início de setembro, se Walcyr Carrasco não mudar o planejamento, a irmã de Rock (Caio Castro) terá de lutar na Justiça para poder trabalhar e usar o banheiro feminino - ela estará sendo perseguida pela vilã Fabiana (Nathalia Dill).

Confira como seria a cena da revelação originalmente:

Britney: Fui criada como Rarisson. Mas sempre me sentia... Estranha, inadequada no corpo masculino, então, fui estudar no interior... Com uma bolsa... E me aceitei, fiz a transição... Tomei hormônios, me tornei mulher.

Abel: Mas... Não é possível...

Britney: Essa coisa estranha que você sente... É que eu nunca tirei o... O dito cujo.

Abel: O dito cujo, ó meu Deus.

Britney: Algumas fazem a operação, outras não. Mas isso não muda nada, eu sou mulher, tenho documentos como mulher, minha identidade é feminina. É isso que interessa. Sou mulher.

Abel: Mas não... Não... Mulher? Não é mulher coisa nenhuma. Eu sempre disse que para mim ou é homem ou é mulher... Ainda mais se você tem... O dito cujo! Não é mulher!

Britney: Abel, entenda... Eu demorei pra dizer a verdade porque te amo!

Abel: Sai de perto. Como pode se aproximar de mim, me enganar, se você é um despropósito, um erro?

Britney: Eu não sou um erro. Sou uma pessoa. Eu nasci no corpo de um homem, mas fiz a transição.

Abel: Não há transição. Você para mim é homem.

Britney: Homem? Tá vendo barba, cabelo, bigode?

Abel: Eu senti coisa pior! Muito pior para um gajo macho como eu. Eu... Eu devia dar uma surra em você, por ofender minha dignidade.

Britney: Tenta me dar uma surra que leva outra.

Abel: Mas nada farei. Quero distância de você. E lá na fábrica, não ouse se aproximar! Frankenstein!

Britney: Drácula!