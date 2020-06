Globo nega demissão de Camila Pitanga; atriz estará em 'Aruanas 2'

A atriz Camila Pitanga continua como contratada da Rede Globo, informou a emissora ao E+, do Estadão, nesta sexta-feira (19). "Como sabem, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos, mas Camila Pitanga segue nossa contratada. Neste momento, a atriz aguarda a retomada das gravações de Aruanas 2, interrompidas pela pandemia", informou em nota.

Atualmente, a atriz aparece na tela do canal às terças-feiras, na série 'Aruanas', de temática ambiental e gravada originalmente para o Globoplay, lançada em 2019. Nela, interpreta a vilã Olga. A ideia da emissora é fazer uma 2ª temporada.

Segundo a E+, a possibilidade de demissão de Camila Pitanga ganhou repercussão após a colunista Patrícia Kogut noticiar que o contrato da atriz com a emissora teria se encerrado.

Diversos nomes conhecidos deixaram a emissora em 2020, como Zeca Camargo, Vera Fischer, Regina Duarte, Miguel Falabella e José de Abreu.