A Rede Globo divulgou nota, na tarde desta terça, 5, onde nega uma possível internação do apresentador Fausto Silva. A notícia falsa circulou pela internet, através das redes sociais, no final da manhã desta terça. No comunicado, a Globo diz que "apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenções de líquidos".

Após a repercussão do caso, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso fez um post no instagram para tranquilizar os fãs do marido. Ela desejou feliz ano novo aos seguidores e marcou a própria casa na localização do post, indicando que Faustão estava em sua residência.