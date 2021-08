Globo nega saída de William Bonner do 'Jornal Nacional' no ano que vem

Uma suposta saída de Bonner, editor-chefe do principal telejornal da Globo e do país, foi aventada em um vídeo do jornalista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!. Ele disse no seu canal no Youtube que Bonner teria pedido à direção da Globo para deixar o JN a partir de abril de 2022, quando a Globo anunciaria uma nova programação aos telespectadores.

Em comunicado oficial, a emissora garantiu que a informação não procede e que, com 35 anos na casa, Bonner deve seguir como âncora. O jornalista anunciou nesta segunda (2) hoje a criação de um Instagram oficial do Jornal Nacional (@jornalnacional) para mostrar os bastidores dele e de Renata Vasconcellos.

A iniciativa vem depois do noticiário da Globo e da GloboNews mostrar áudios de jornalistas que foram enviados a familiares durante a pandemia de coronavírus. O intuito da campanha "Fatos e Pessoas" é mostrar o lado humano e próximo dos profissionais.