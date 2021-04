Globo ordena retirada de imagens de participantes do BBB em suas redes sociais

A TV Globo comunicou os administradores dos perfis oficiais de participantes do Big Brother Brasil na quinta-feira (15) sobre a nova decisão de que está proibida a publicação de vídeos e fotos capturados através do programa.

A emissora informou que caso a determinação seja ignorada, irá tomar as medidas legais e que acionará as plataformas para que o conteúdo seja suprimido por violação de direitos autorais. As páginas dos participantes Juliette, Carla Diaz, Arthur e Viih Tube já deletaram boa parte das fotos e vídeos deles na casa do BBB.

Até então, a Globo era mais flexível com a reprodução de conteúdo audiovisual do reality show, notificando apenas perfis controlados por anônimos que reproduziam trechos do pay-per-view. Em fevereiro, a emissora também cogitou a possibilidade de punir os infratores nas esferas criminal, administrativa e civil.

A emissora carioca não se posicionou oficialmente sobre a situação relacionada ao Big Brother Brasil 21.