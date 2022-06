Globo posta foto de Jade Picon com elenco da próxima novela das 9

As páginas da Rede Globo no Instagram, publicaram uma foto em que a ex-BBB Jade Picon posa junto com o elenco de Travessia, próxima novela das 21h, escrita por Gloria Perez. Na trama, Jade interpretará uma influenciadora digital.

No registro divulgado nesta segunda (20), Jade aparece ao lado dos atores que farão parte da novela protagonizada por Lucy Alves, Chay Suede e Rômulo Estrela.

Na foto aparecem também atores como Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Dandara Mariana, Aílton Graça, Nando Cunha, além da autora, do diretor e mais artistas que farão parte do elenco.

Em sua estreia como atriz da Globo, Jade será filha da personagem representada por Grazi Massafera e será par romântico de Chay Suede.