Globo prepara nova temporada do "The Masked Singer" com Ivete Sangalo

A TV Globo encomendou uma nova temporada do reality musical "The Masked Singer" para 2024 sob o comando de Ivete Sangalo. As informações são de Gabriel Vaquer, do Notícias da TV.

A atração ainda não possui data confirmada, mas estreia entre janeiro e março do ano que vem, segundo o colunista. A nova temporada, com a baiana no comando, já aparece como certa em pacote enviado ao mercado publicitário.

De acordo com o material, o reality show alcançou 97 milhões de telespectadores em 2023. O cálculo leva em consideração quem ficou pelo menos um minuto sintonizado no programa.

A dinâmica não deve mudar e vai seguir com celebridades que serão disfarçadas e cantarão no palco. O time de jurados deve sofrer uma nova mudança com a quarta temporada.

Ao contrário de Ivete, Sabrina Sato, Eduardo Sterblich, Taís Araújo e Mateus Solano ainda não foram informados sobre a continuidade deles no time de jurados.