Globo recebe três indicações no Emmy Kids Internacional 2019

A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou, nesta segunda-feira (14), os indicados ao Emmy Kids Internacional 2019. Das sete categorias, a Globo foi indicada em três: ‘série’ e ‘digital’ com ‘Malhação: Vidas Brasileiras’ e ‘reality’ com ‘The Voice Kids’. Os vencedores serão anunciados em cerimônia em Cannes, na França, no dia 31 de março de 2020.

Prestes a completar 25 anos no ar, ‘Malhação’ venceu o Emmy Kids 2018 com ‘Viva a Diferença’ e com a atual temporada concorre a duas categorias. Como ‘melhor série’, concorre com produções da Holanda, Cingapura e Inglaterra. Inspirada na premiada série canadense “30 vies”, “Malhação: Vidas Brasileiras” foi escrita por Patrícia Moretzsohn, com supervisão de Daniel Ortiz e direção artística de Natália Grimberg.

A trama contou a história de Gabriela Fortes (Camila Morgado), uma professora brasileira idealista que ultrapassava os limites da escola para entender na essência cada um de seus alunos. A cada 15 dias, a trama mergulhava na vida de cada um dos alunos, revelando sua intimidade, dúvidas e sonhos. A história tratou de questões como drogas, machismo, idealização do corpo, racismo, assédio, intolerância religiosa e maternidade precoce.

Na categoria ‘digital’, ‘Malhação: Vidas Brasileiras’ concorre com a ação exclusiva do Gshow ‘Malhação Ao Vivo’. A cada quinze dias, o programa era apresentado ao vivo nas redes sociais da Malhação (Facebook, Twitter e Instagram) com a participação do elenco, influenciadores digitais, fãs e especialistas. A apresentação era feita pelos atores Julia Mendes e Leonardo Bittencourt que interpretavam Hugo e Marli na trama. ‘Malhação Ao Vivo’ concorre com produções da Noruega, Inglaterra e Dinamarca.

Pelo terceiro ano consecutivo, ‘The Voice Kids’ concorre ao Emmy Kids na categoria “Reality”. A terceira temporada do programa musical marcou a estreia de Claudia Leitte e da dupla Simone & Simaria no time de técnicos, que tem ainda Carlinhos Brown. André Marques e Thalita Rebouças completavam o elenco da atração e apresentaram a terceira edição do programa, que teve candidatos entre 9 e 15 anos e coroou a paraibana Eduarda Brasil, representante do Time Simone & Simaria, como campeã. O programa, que tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flavio Goldemberg, concorre com produções da Tailândia, Reino Unido e Bélgica.

Em novembro, o Grupo Globo concorre ao Emmy Internacional 2019 com três produções: ‘Se eu Fechar os Olhos Agora’, na categoria ‘Minissérie’; Marjorie Estiano por seu papel em ‘Sob Pressão’ como ‘Melhor Atriz’; e o Canal Futura na categoria “Documentário” por ‘A Primeira Pedra’. Única televisão brasileira a receber o Emmy Internacional, a Globo acumula 17 prêmios, incluindo o primeiro ‘Directorate Award”, recebido por Roberto Marinho, fundador da Globo, em 1976.