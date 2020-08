Globo Repórter vai mostrar travessia do Vale do Pati, na Chapada Diamantina

“Ninguém entra na trilha do Pati e sai a mesma pessoa.” O repórter José Raimundo recebeu esse alerta de amigos aventureiros quando se preparava para encarar o desafio em uma gravação do Globo Repórter. O programa, que será reexibido nesta sexta-feira (14), mergulha nas misteriosas paisagens da Chapada Diamantina para desvendar uma das trilhas mais bonitas do Brasil. Morros imensos, diferentes formações rochosas, campos verdes, rios e cachoeiras são o cenário da caminhada de 75 quilômetros.

“É a mais pura verdade. Não sai o mesmo. Não só pela sensação de vitória por ter vencido os 75 quilômetros de caminhada, mas pela beleza incomparável das montanhas, vales, campos floridos e cachoeiras. Atravessar o Pati é entrar na intimidade da natureza, é se entregar ao despojamento, à simplicidade. Nos dias de hoje, é uma experiência que considero importante exercício: viver alguns dias desconectado. O Vale do Pati é uma trilha única e inesquecível”, conta José Raimundo.

A gigantesca queda d`água cristalina de quase 300 metros de altura e os 1.500 metros de subida quase vertical, à beira de um abismo, até o Morro do Castelo, o ponto mais alto do vale; são atrações do programa. Assim como o salão dos cristais, construído com gotas de água de chuva e calcário em umas das 200 cavernas subterrâneas abaixo da cidade de Iraquara.



