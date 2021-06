Globo se manifesta sobre bronca de Christiane Pelajo em equipe: “Se desculpou”

Na manhã desta quarta-feira (23), Christiane Pelajo, apresentadora do “Edição das 16h“, da GloboNews, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, por conta de um vídeo no qual ela aparentava estar irritada com a equipe.

Nas imagens, registradas em abril de 2020, ela reclama sobre a falha técnica no retorno do áudio e chega a abandonar o estúdio. “Gente do céu! É só aumentar o áudio! É só aumentar, só aumentar, aumentar o áudio, dá pra fazer isso? Eu tô em voo cego”, disse a jornalista em parte da gravação.

A Globo esclareceu que falhas técnicas são raras na emissora, mas que acontecem. O canal garantiu que a apresentadora se desculpou com os colegas da equipe após episódio e que o assunto já foi superado nos bastidores.

“Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado”, diz o comunicado.

Veja o vídeo: