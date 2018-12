Globo suspende gravação de série após assassinato de funcionário

As gravações da série Shippados foram suspensas nesta terça-feira (11) em Maricá, no Rio de Janeiro,após o assassinato de um funcionário da equipe. Francis Ferreira de Souza foi baleado quando chegava em casa, no mesmo bairro, após um jantar.

Em nota, a Globoplay confirmou a morte do funcionário, que estava "acompanhado do colega Carlos Niedson Faria Adell, maquinista da equipe, que se feriu na perna e está sendo transferido para um hospital na cidade do Rio de Janeiro". A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo está investigando o crime.

Francis trabalhava como eletricista na equipe da série de humor com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch como protagonistas. A produção, escrita por Alexandre Machado e Fernanda Young, tem lançamento previsto no serviço de streaming para o primeiro semestre do ano que vem.