Globo suspende Mais Você por conta do coronavírus; entenda

A partir desta segunda-feira (16), a Globo vai suspender o Mais Você, e dar mais espaço aos telejornais, que irão ampliar a cobertura sobre os desdobramentos e impactos do coronavírus no Brasil e no mundo. De acordo com Fefito, colunista do UOL, pesou na decisão o fato de Ana Maria Braga estar em tratamento quimioterápico contra um câncer no pulmão e, portanto, estar mais exposta à doença por questões de imunidade.



Com isso, o Jornal da Manhã (TV Bahia) terá 30 minutos a mais de duração, indo até 8h30. O Bom Dia Brasil também terá seu tempo estendido e passará a ter duração de duas horas, sendo exibido de 8h30 às 10h30, e entregando a programação para o Encontro com Fátima Bernardes.

Na parte da tarde, o Jornal Hoje terá seu horário ampliado, ocupando parcialmente o horário do Se Joga. Durante todo o dia, o Jornalismo trará todas as atualizações do assunto, em flashes ao vivo.

As medidas são por tempo indeterminado e as mudanças serão informadas ao público na medida em que forem definidas.