Globo tem quase 40 jornalistas com covid e entra em estado de alerta

Com surto de casos de covid-19 provocado pela variante ômicron, a Globo tem quase 40 jornalistas afastados pela doença e entrou novamente em estado de alerta com a pandemia. Nesta quarta-feira (5), Christiane Pelajo recebeu diagnóstico positivo para a doença e foi substituída por Marcelo Cosme no Edição das 16h.

Pelajo, que contraiu covid pela segunda vez em quatro meses, fez um desabafo e um apelo no Instagram: "Nesse começo de 2022, venho fazer um apelo pelas vacinas! Passei um ano e meio ilesa. Cheguei a achar que nunca teria essa doença! Mas, nos últimos 4 meses, essa já é a segunda vez que tenho covid", escreveu, relatando que foi afastada do trabalho por quase um mês na primeira vez que foi infectada.

"Agora testei positivo de novo. Depois de trabalhar na semana do Natal, passei a semana de folga, que temos no Ano Novo, só com o meu namorado. Eu e ele! Nenhuma aglomeração! Mesmo assim, fiz o teste antes de voltar a trabalhar até porque estava com sintomas de gripe", continuou a apresentadora.

Segundo o site Notícias da TV, que diz ter tido acesso a um email enviado por Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora, à redação da Globo nesta quarta (5), há o pedido de cuidado aos funcionários. No comunicado, Kamel explica os protocolos de segurança a serem mantidos e seguidos, além de definir regras para afastar jornalistas que apresentem risco à saúde da equipe.

Ainda segundo o Notícias da TV, são 17 profissionais afastados da redação da Globo no Rio de Janeiro e 20 da equipe de jornalismo de São Paulo. A emissora estaria sofrendo um grande desfalque, já que muitos funcionários também tiraram ou vão tirar férias neste mês. Tanto no Rio como em São Paulo, as escalas de trabalho dos próximos finais de semana estão tendo que ser ajustadas para cobrir todos os buracos.

"Como todos nós sabemos e estamos noticiando, a variante ômicron chegou com força. É então imprescindível que redobremos nossos cuidados, na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Precisamos usar máscara o tempo todo no ambiente de trabalho, higienizar mãos e equipamentos e evitar aglomerações", orienta Kamel. "Com o repique, é preciso relembrar alguns procedimentos que adotamos desde o início da pandemia e que continuam a ser adotados", completa.

Na sequência, Kamel diz que só serão afastados os profissionais que tiverem tido contato com pessoas positivadas para a covid-19 por mais de 15 minutos, sem distanciamento e sem uso de máscara na véspera ou no dia dos primeiros sintomas daquele paciente:

"Como todos usamos máscaras o tempo todo, os contatos próximos se mostraram extremamente raros. Estudos internos confirmaram que uma pessoa com covid raramente passou para outros da equipe. Casos de contar nos dedos e apenas nos primeiros dois meses da pandemia. Por isso, a necessidade de mantermos o uso de máscaras e seguirmos o protocolo".

"Não afastamos contatos de contatos. Ou seja, se alguém esteve próximo de alguém que, em outra situação, esteve próximo de um contato de uma pessoa com covid, essa pessoa não precisa ser afastada. Esse sempre foi nosso procedimento", explica o executivo.

A Globo também visa afastar funcionários que morem com pessoas infectadas, além de determinar que nenhuma pessoa com qualquer sintoma de gripe deva ficar em casa: "Todos os que têm sintomas não devem vir trabalhar. Devem avisar ao gestor e serão testados no prazo de três dias. Esse prazo é importante para evitar falsos negativos".

"Essas medidas vêm sendo adotadas com sucesso desde março de 2020. Foi com elas que chegamos até aqui. É com elas que vamos continuar mais seguros. Em relação a 2020 e 2021, há um coisa positiva: todos estamos vacinados com duas doses. Muitos, com o reforço. E a ômicron tem se mostrado branda nesses casos. Mas isso não nos fará relaxar", conclui.