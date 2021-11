Globo terá nova faixa para reprisar novelas, começando com 'O Cravo e a Rosa'

A TV Globo anunciou nesta quarta-feira (24) que terá mais uma faixa na programação para reprises de novela. O horário será logo após o Jornal Hoje, com foco nas novelas das 18h e das 19h de mais sucesso. A estreia será no dia 6 de dezembro.

A apresentadora Fátima Bernardes contou a novidade no Encontro. A primeira novela a ser reprisada nessa faixa será O Cravo e a Rosa, de Walcyr Carrasco.

"Globo vai estrear novo horário de novela depois do jornal hoje. Essa faixa será reservada para produções sucesso de públicos com tramas clássicas dos horários das 18h e das 19h. A obra que inaugura no dia 6 de dezembro será O Cravo e a Rosa, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira", disse Fátima.

Segura essa novidade na minha programação, meus favinhos de mel! #OCravoEARosa pic.twitter.com/3iSeb2XvhF — TV Globo (@tvglobo) November 24, 2021

A emissora vai manter no ar a Sessão da Tarde, na sequência da nova reprise. O Vale a Pena Ver de Novo vai continuar sendo exibido, somente com novelas que foram originalmente exibidas às 21h.

"O Cravo e a Rosa" foi exibida pela primeira vez entre 2000 e 2001, trazendo as histórias de amor e brigas de Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis).