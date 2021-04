Globo terá novo programa de humor com Adnet, Katiuscia Canoro e talentos da web

Quem ama dar boas risadas já pode comemorar: vem novo programa de humor na Globo por aí. A aposta da emissora se chamará Novo Normal e estreará no segundo semestre deste ano.

No elenco da nova atração estão nomes como Marcelo Adnet, Luis Lobianco e Luciana Paes, além de novos talentos, como Lívia La Gatto, que faz sucesso com paródias no Instagram. Além deles, quem também integra o time é Katiuscia Canoro, que fez sucesso interpretando Lady Kate.

O programa será exibido aos sábados, na mesma faixa de horário do extinto Zorra Total (1999-2015), último programa da TV aberta que Katiuscia trabalhou.

A direção da atração será de Henrique Sauer, e Antonio Prata.