Globo terá plantão para mostrar entrada de Arthur, Jade e Linn no BBB22

A Globo anunciou nesta quarta-feira (19) que a entrada dos três participantes que estavam aguardando liberação para entrar no BBB22 porque haviam testado positivo para a covid terá pompa e circunstância. O momento, que certamente será um dos assuntos do dia na "casa mais vigiada do país", terá direito a plantão na programação da emissora.

Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada se juntam aos demais participantes exatamente às 13h da quinta-feira (20). Além do plantão na própria Globo, a entrada dos participantes também poderá ser acompanhada ao vivo no Globoplay e por meio do pay-per-view do programa.

Os três novos participantes fazem parte do grupo Camarote, que reúne convidados que já eram famosos antes do programa. Com a entrada deles, haverá a primeira disputa de prova envolvendo as celebridades confinadas — até o momento só os Pipocas (anônimos) haviam participado de uma.

Na casa, os 17 já confinados especulam que mais participantes deverão se unir a eles em breve. Alguns, inclusive, já chegaram a falar os nomes dos três que faltam com base em notícias publicadas antes do confinamento.

Ao anunciar os três casos de Covid entre os brothers, a emissora disse que os protocolos de segurança do BBB 22 serão bastante restritivos e aprimorados constantemente. Por tempo indeterminado, estão suspensas a plateia e a presença de familiares e amigos em dias de eliminação. Como em anos anteriores, os participantes terão atendimento médico à disposição durante as 24 horas do dia.