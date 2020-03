Globo vai reprisar Amor de Mãe, encurtar Malhação e adaptar fim de Éramos Seis

Após uma reunião da diretoria na manhã desta segunda-feira (16), a Globo anunciou as medidas de prevenção contra o coronavírus relacionadas ao seu núcleo de teledramaturgia. Para proteger atores e as equipes diretamente envolvidas, a emissora decidiu suspender a gravação da maior parte das novelas. Amor de Mãe, por exemplo, que está com duas semanas gravadas, já teve gravações interrompidas e vai ter capítulos inéditos exibidos somente até essa semana.

A partir da próxima segunda-feira, o espectador vai acompanhar um grande resumo da trama. Ainda não existe uma previsão para o término da reexibição. Os trabalhos serão retomados quando não houver riscos aos envolvidos. Vale lembrar que, na quinta-feira (19), a trama chega ao capítulo 100.

Por causa do coronavírus, a Globo decidiu encurtar Malhação: Toda Forma de Amar. A novela agora terá 268 capítulos, em vez dos 278 previstos inicialmente. As gravações, no entanto, serão mantidas e terminarão dentro de duas semanas. Para isso, o autor da trama precisará entregar os textos até a próxima segunda-feira (23). Ele precisará antecipar toda a história.

Já Éramos Seis chegará ao fim no próximo dia 27, se nada mudar. Os trabalhos estão quase concluídos e a equipe fará apenas algumas adaptações nas cenas finais. A intenção é evitar um grande número de pessoas reunidas no set e tentar diminuir o tempo de gravações. Uma das sequências a sofrer mudanças será a do casamento de Lola (Gloria Pires) e Afonso (Cassio Gabus Mendes).

Os trabalhos deverão se encerrar nesta quarta, 18, pois as gravações estão bem adiantadas. Alguns atores, inclusive, já foram liberados. Susana Vieira, por exemplo, despediu-se de sua personagem, Emília, no fim de semana.

As gravações de sua sucessora, Nos tempos do Imperador, também foram interrompidas, mas ainda não se sabe se a estreia, marcada para o dia 30, acabará adiada.

Jornalismo

No fim de semana, a Globo já havia anunciado a suspensão do Mais Você, e mais espaço para o telejornalismo. Nesta segunda, o Jornal da Manhã (TV Bahia) já teve 30 minutos a mais de duração, indo até 8h30. O Bom Dia Brasil também teve seu tempo estendido e passou a ter duração de duas horas, sendo exibido de 8h30 às 10h30.

Na parte da tarde, o Jornal Hoje teve seu horário ampliado, ocupando parcialmente o horário do Se Joga. As medidas são por tempo indeterminado e as mudanças serão informadas ao público na medida em que forem definidas.