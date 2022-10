Globo volta atrás e renova contrato com Galvão Bueno

O tão famoso bordão "Bem amigos da Rede Globo" será escutado por mais dois anos pelos amantes do esporte. Isso porque, após Galvão Bueno anunciar que estaria saindo da emissora após a Copa do Mundo, o contrato foi renovado por mais dois anos.

De acordo com informações do site Notícias da TV, o narrador de 72 anos não vai mais deixar a empresa carioca, deixando uma incógnita se ainda terá uma equipe inédita durante a cobertura da copa. No entanto, recebeu o aval para fazer outros trabalhos no streaming e em outros locais. Ainda segundo a publicação, Galvão também estará na equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Além disso, a voz do apresentador vai aparecer nos produtos e chamadas institucionais do Esporte da Globo para a divulgação de campeonatos brasileiros e internacionais. Apenas as narrações estarão sendo encerradas após a Copa do Mundo.