Globoplay anuncia mais títulos abertos ao público durante surto do Coronavírus

Dando continuidade às diversas ações que as plataformas de streaming vêm promovendo durante a pandemia do Coronavírus, o Globoplay anunciou que vai ampliar os conteúdos abertos para todo o público.

A partir desta quarta (18), os não assinantes do streaming poderão assistir mais de 20 filmes da Disney, entre eles as animações como Cinderela, Malévola, Monstros SA, Os Incríveis, e os longas de super-herói, como Capitão América: O Soldado Invernal e Thor: O Mundo Sombrio.

Além de filmes, o público também terá acesso à séries internacionais. Em Gap Year, a história gira em torno de dois jovens que cruzam a Ásia fazendo um mochilão e, durante a aventura, descobrem o prazer de viver essa experiência.

Para quem gosta do gênero investigativo, a dica é Clique, que traz no enredo as amigas Georgia e Holly, que se afastam após um esquema suspeito dentro da escola atrair uma das garotas. Já em Millenial, um grupo de amigos faz de tudo para se manterem equilibrados após seus pais serem presos por conta de um esquema de máfia.

O streaming também reúne conteúdos produzidos pela própria Globo, e que agora estão abertos temporariamente para todos.