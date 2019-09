Globoplay dá acesso gratuito à série Aruanas até quinta-feira (12)

Aproveitando o Dia da Amazônia, celebrado ontem, o Globoplay disponibiliza gratuitamente por uma semana a série Aruanas para não-assinantes do serviço.



Na trama, três amigas idealistas, vividas por Débora Falabella, Leandra Leal e Tais Araújo, fundam a ONG ambiental Aruana e investigam as atividades de uma mineradora que atua na Amazônia, onde estranhos fatos ocorrem: pedidos de socorro anônimos, pessoas adoecendo de forma misteriosa, assassinatos e ameaças aos povos indígenas.



As ativistas, cada uma em sua trilha investigativa, criam um mosaico de evidências que leva a um grande esquema de crimes ambientais envolvendo garimpos ilegais e uma renomada mineradora nacional. Enquanto desvendam uma perigosa teia de crimes e segredos, essas mulheres precisam lidar com seus próprios fantasmas e dramas pessoais.



No mercado internacional, o público também poderá conferir a série gratuitamente por uma semana no aruanas.tv. Ainda não há previsão de que a produção seja exibida na TV aberta.



Segundo a Globoplay, Aruanas é um convite à luta, ao engajamento e discussão sobre a importância dos ativistas e da floresta amazônica, uma vez que o bioma estoca 90 bilhões de toneladas de carbono, o equivalente a uma década de emissões globais de gases de efeito estufa. Também armazena 20% da água doce do planeta, e 50% da biodiversidade do planeta, com mais de 10 mil espécies de plantas.



Os criadores da série, Estela Renner e Marcos Nisti, já trabalham na segunda temporada, que ainda não tem data para início das filmagens.