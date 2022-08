Globoplay lança documentário sobre Hebe nos 10 anos da morte da apresentadora

Depois do filme e da série, vem aí o documentário sobre Hebe Camargo. No mês em que se completam dez anos da morte da apresentadora, o Globoplay lança Hebe - Um Brinde à Vida, criado e roteirizado a partir de pesquisas e entrevistas feitas por Carolina Kotscho, que assina também a série e o filme sobre a loira, e Clara Ramos.

Dividida em quatro episódios, a produção estreia em 1º de setembro e promete trazer, por meio de mais de 40 depoimentos, a Hebe que virou referência de apresentadora de TV, além de sua história pessoal, com seus amores, decepções, aspirações, posições políticas e de comportamento, mostrando porque o legado deixado por ela é tão relevante para outros artistas.

Gravados há pelo menos três anos, os depoimentos reúnem amigos, colegas de trabalho e pessoas que conviveram com ela, como seu ídolo maior, Roberto Carlos e as colegas Ana Maria Braga, Xuxa, Angélica e Eliana, e do amigo Fábio Jr..

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012, em consequência de um câncer na região do peritônio. Cantora de rádio desde os 15 anos, ela logo chegaria à TV, tendo sido convidada para a cerimônia de inauguração da TV no Brasil, em 1950, por Assis Chateaubriand. Faltou à festa, mas integrou o elenco da Tupi desde os primeiros dias de transmissão do canal em São Paulo.

Hebe trabalhou ainda na Record, na Bandeirantes e na RedeTV!, de onde saiu para voltar ao SBT, que anunciou sua recontratação poucos dias antes de sua morte. Mas jamais pertenceu aos quadros da Globo, onde esteve em poucas ocasiões, sempre como convidada, ganhando até homenagem de Fausto Silva no Domingão.