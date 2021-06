Globoplay reforça portfólio com o melhor do cinema brasileiro

Apostando sempre no melhor conteúdo nacional, o Globoplay lança a partir desta segnda (7) um projeto especial que, além de homenagear o cinema brasileiro em chamada na TV aberta, narrada por Fernanda Montenegro, presenteia o público com uma seleção dedicada a obras essenciais da cinematografia nacional de diversas épocas e gêneros e inaugura ainda uma galeria virtual interativa sobre a sétima arte.



O projeto conta com 50 filmes imprescindíveis que vão desde clássicos, a partir da década de 1950, até grandes sucessos atuais de público e crítica. Essas obras estarão reunidas em um único lugar na plataforma, no agrupador “50 Essências do Cinema Brasileiro”, que estará dividido em dez grupos: “Precursores”, “Cinema novo”, “Censurados”, “Inspirados pela literatura”, “Inspirados em histórias reais”, “Documentários” e “Campeões de bilheteria”, "Retomada", "Os Recentes" e "Os Premiados", que podem ser encontrados aqui.

“Reunimos em um só ambiente filmes que estavam espalhados no mercado de maneira que o assinante encontre no Globoplay uma oferta dedicada à este segmento. São verdadeiras joias para compreender o cinema nacional e o Brasil”, diz Ana Carolina Lima, Head de conteúdo do streaming.

Cidade Baixa, de Sérgio Machado (divulgação) Tropa de Elite, de José Padilha (divulgação) O Auto da Compadecida, de Guel Arraes (divulgação) Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues (divulgação) Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (divulgação) Dois Filhos de Francisco, de Breno Silveira (divulgação) Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha (divulgação) Macunaíma, de de Joaquim Pedro de Andrade (divulgação) Minha Mãe é uma Peça 3, de Susana Garcia (divulgação)

Cidade Baixa, de Sérgio Machado (divulgação) Tropa de Elite, de José Padilha (divulgação) O Auto da Compadecida, de Guel Arraes (divulgação) Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues (divulgação) Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (divulgação) Dois Filhos de Francisco, de Breno Silveira (divulgação) Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha (divulgação) Macunaíma, de de Joaquim Pedro de Andrade (divulgação) Minha Mãe é uma Peça 3, de Susana Garcia (divulgação)

Entre os títulos selecionados estão Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, Memórias do Cárcere e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos; Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, de Glauber Rocha; À Meia Noite Lavarei sua Alma (José Mojica Marins), Todas as Mulheres do Mundo (Domingos Oliveira), São Paulo, Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Naves, de Luís Sérgio Person; O Padre e a Moça e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade; São Bernardo e Eles não usam Black-tie, de Leon Hirszman; Bye Bye Brasil e Deus é Brasileiro , de Cacá Diegues; O que é Isso, Companheiro, O Beijo no Asfalto, Dona Flor e seus Dois Maridos e Flores Raras, de Bruno Barreto; Pixote, A Lei do Mais Fraco, O Beijo da Mulher Aranha, O Rei da Noite, Lúcio Flávio, Carandir, de Hector Babenco; Cabra Marcado Para Morrer, Edifício Master, Jogo de Cena e Santo Forte, de Eduardo Coutinho; A Ostra e o Vento e Inocência, de Walter Lima Jr.; O Quatrilho (Fábio Barreto), Central do Brasil (Walter Salles), O Auto da Compadecida (Guel Arraes), Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Katia Lund); O Homem que Copiava e Ilhas das Flores, de Jorge Furtado.

Fazem parte do acervo educativo sobre o cinema brasileiro ainda Dois Filhos De Francisco (Breno Silveira), Tropa de Elite 1 e 2 (José Padilha), O Céu de Suely (Karim Ainouz), Ônibus 174 (José Padilha e Felipe Lacerda), Amarelo Manga (Cláudio Assis), Cidade Baixa (Sérgio Machado), Meu Nome não é Johnny (Mauro Lima), De Pernas Para o Ar 2 (Roberto Santucci), Que Horas ela Volta (Anna Muylaert), A Vida Invisível (Karim Aïnouz), Bacurau (Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles), além dos campeões absolutos de bilheteria recentes como Minha Mãe é uma Peça 3 (Susana Garcia).