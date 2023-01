Glória Maria é internada para tratamento contra câncer no pulmão

A jornalista Glória Maria precisou ser internada na última quarta-feira (4) para continuar o tratamento que está fazendo contra o câncer no pulmão. A comunicadora está afastada dos trabalhos desde dezembro para dar mais atenção à saúde.

Devido ao câncer, Glória também se afastou da apresentação do Globo Repórter, que fazia ao lado de Sandra Annemberg, além de não ter participado do quadro anual "Retrospectiva". Há cinco meses, a jornalista tem ficado nos bastidores da atração global.

Segundo informações do site Notícias da TV, Glória está sendo acompanhada por uma equipe médica na própria casa, no Rio de Janeiro. Até o momento, o estado de saúde da jornalista é estável.

Vale lembrar que a profissional pegou covid-19 no começo de 2022 e precisou ser internada para colocar um dreno no pulmão. Em 2019, ela fez uma cirurgia para retirar um tumor maligno no cérebro e seguiu em tratamento até o final de 2021, prosseguindo com o tratamento de imunoterapia.