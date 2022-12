Glória Maria se afasta da TV para tratar tumor no pulmão

A jornalista e apresentadora Glória Maria está afastada das gravações do Globo Repórter, programa jornalístico que vai ao ar às sextas-feiras na TV Globo, para tratar um tumor no pulmão. A confirmação foi feita pela assessoria da emissora. De acordo com o comunicado, citado publicação do UOL, as intervenções médicas já estavam previstas há alguns meses. A previsão é de que a jornalista retorne às gravações em 2023.

Neste ano, a comunicadora já havia ficado alguns dias internada após testar positivo para Covid-19, quando precisou colocar um dreno no pulmão.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que a jornalista se afasta do trabalho para tratar uma doença. Em 2019, Gloria descobriu um tumor no cérebro e foi submetida a uma cirurgia de risco.

Em entrevista ao Roda Viva, veiculada no mês de março, Glória Maria falou abertamente sobre sua vitória contra o tumor no cérebro. Ela afirmou que o caso era grave e se o tumor não fosse removido a tempo poderia matá-la. “Eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro, muita gente achou que era um câncer, mas não, era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento, ele me mataria em 15 dias”.