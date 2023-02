Glória Maria sempre fez mistério com a própria idade

Glória Maria morreu nesta quinta (2), no Rio de Janeiro. A jornalista comemorava aniversário em 15 de agosto, leonina portanto, mas seu ano de nascimento sempre foi um mistério, nunca confirmado oficialmente pela profissional

Em 2022, no último aniversário de Glória, o Uol fez uma pesquisa para descobrir a verdadeira idade da jornalista, com duas opções em destaque: 73 ou 63 anos. Em 2014, a primeira opção ganhou mais força após um suposto plano de saúde em nome dela ter vazado, divulgado pelo colunista Leo Dias, na época no jornal O Dia.

Na ocasião, Glória Maria negou que a idade divulgada pelo colunista fosse verdadeira, afirmando que ela tinha 64 anos, e não 54. "Não é a minha idade", falou ela ao jornal Agora S. Paulo, conforme repercutiu em diversos sites e jornais na época, como a Folha. "Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", completou.

Meses depois, ela falou diretamente em entrevista com Leo Dias, que desta vez cravou a idade dela em 55 anos — ela já tinha feito aniversário. "Nasci em 1959, baby. Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada. Você deu uma vez aquilo [que eu tinha 64 anos], é mentira. Te juro pelas minhas filhas", afirmou a apresentadora.

Em 2020, Gloria Maria participou do programa Que História é Essa, Porchat?, do canal GNT, e contou várias curiosidades da sua vida para o apresentador. Em um bate-papo hilário e comovente, ela relembrou fatos marcantes da infância e da adolescência, seu crush no Djavan, a bronca quando subiu em uma árvore altíssima e o tema idade, claro, não ficou de fora.

"O que vocês querem que esteja escrito na lápide de vocês?", perguntou Fábio Porchat a Gloria Maria, Nelson Freitas e Maísa no programa exibido em agosto de 2020.

"Primeiro que, na minha lápide, não vai ter do ano tal ao ano tal. Isso aí, fora", respondeu a jornalista, que morreu nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer. "Nasceu tanto e morreu tanto? Nem pensar! Só colocaria assim: a mulher que morreu sem idade".

Porchat então brincou sobre a lenda envolvendo a idade de Gloria Maria, ela nunca revelou essa informação.

"Essa idade só o RH da Globo sabe", disse o apresentador. Mas ela respondeu: "Não sabe porque pegou fogo anos atrás e não tem mais nada! Pegou fogo em tudo e não trouxe nada de volta".



o Uol conferiu no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) qual o local de votação de Glória Maria nas eleições. Todo cidadão consegue conferir a informação consultando nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Ao pesquisar com a data de 1949, o site afirmou que uma das três informações estava incorreta. Porém, ao inserir a data de 15/08/1959, o site mostrou o local de votação da jornalista no Rio de Janeiro. Segundo a data consultada no TSE, portanto, Gloria Maria tinha 63 anos.

Veja o vídeo de Glória Maria em entrevista a Fábio Porchat: