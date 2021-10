Glória Menezes completa 87 anos em primeiro aniversário sem Tarcísio Meira

Glória Menezes está completando 87 anos de idade nesta terça-feira (19). Ela passou a data especial ao lado dos três filhos, Tarcísio Filho, fruto de seu casamento com Tarcísio Meira, e João Paulo Brito e Maria Amélia Brito, de seu antigo relacionamento com Arnaldo Brito. A família almoçou junta.

Segundo o assistente pessoal da veterana, Tadeu Lima, ela já está lidando de maneira mais tranquila com a perde do marido. "Ela está bem, graças a Deus", afirmou ele ao jornal O Globo.

"Às vezes ela chora, às vezes toca no nome dele [de Tarcísio], lembrando coisas, dizendo que "a esta hora ele estaria ali sentado fazendo isso e aquilo". Tudo está muito vivo na memória", contou ele, que ainda disse que ela não comenta com ninguém sobre a possibilidade de voltar a trabalhar.

Glória está morando na casa que tinha com Tarcísio na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, desde agosto, quando o ator morreu de complicações da covid-19; Até então, o casal estava enfretando a pandemia na fazenda da família, no interior de São Paulo.