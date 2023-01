Gloria Perez deve deixar a Globo após fim de Travessia, diz site

A novelista Gloria Perez parece estar com os dias contatos para deixar o contrato fixo com a Globo. Atualmente no ar com Travessia, a autora deve seguir na mesma direção que outros veteranos da emissora e passar a trabalhar apenas por obras, deixando de ter um vínculo de exclusividade.

Vale lembrar que a novela das nove tem amargado números negativos e, recentemente, registrou o pior Ibope para a faixa da história do canal.

De acordo com o portal NaTelinha, o contrato de Gloria Perez se encerra em 2024 e tem renovação automática para 2025, mas não há possibilidade do vínculo ser mantido. A Globo, então, estaria com dois pensamentos: terminar a relação com a autora ao final de 2023 ou deixar o contrato se encerrar em 2024, cancelando a cláusula que prevê renovação. Nem a emissora, nem a autora se manifestaram a respeito.