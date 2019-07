Glória Perez e José de Abreu discutem no Twitter por política

O ator José de Abreu e a escritora Glória Perez tiveram uma discussão no Twitter nesse sábado (6). O ator, conhecido por declarar apoio à esquerda, ironizou, num post, a situação política do país, dizendo que Glória e Guilherme de Pádua (assassino de Daniela Perez, filho da escritora) estavam no mesmo espectro política - no caso, apoiando Bolsonaro -, o que, segundo ele, mostrava que o país estava "doido".

Glória Perez reagiu: "Você é muito canalha. Não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal! É block e mais nada".

Em seguida, o ator realizou outra postagem, pedindo desculpas: "Glória, fiz apenas uma constatação. Não tive intenção de magoar você, jamais faria isso. Se se sentiu assim, me desculpe".

A autora já assinou textos interpretados por José de Abreu, como Caminho das Índias e Amazônia de Galvez a Chico Mendes.

A postagem incial do ator foi motivada por um comentário de Glória, que saudava a volta do Pavão Misterioso, perfil do Twitter que defende o governo Bolsonaro e reage à publicação das conversas entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato.

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também se envolveu na discussão, em defesa da escritora: "Até onde vai a canalhice do ser humano? Mas confesso que também me embrulha o estômago ver que ainda dão grande espaço para ele, como se nada tivesse acontecido. Por metade do que ele fez, uma 'bolsominion' seria capa de várias revistas tomando muita pancada!".