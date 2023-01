GNT e Globoplay exibem entrevista inédita com príncipe Harry

Decidido a revelar detalhes sobre a família real e sua conturbada saída da realeza, o príncipe Harry deu uma entrevista bombástica para o jornalista Tom Bradby que foi exibida no canal britânico ITV. No Brasil, o programa inédito por aqui, intitulado Entrevista com Harry, será disponibilizado nesta segunda (9), no Globoplay e na terça (10) vai ao ar na íntegra no canal GNT, às 22h30.

Abordando assuntos de seu livro autobiográfico que será lançado em breve no brasil, o duque de Sussex deu detalhes sobre a vida da família real britânica, principalmente sobre a relação com o irmão William, e seu pai, o rei Charles III. Outros assuntos abordados por Harry incluem a morte da mãe, a princesa Diana, seu casamento com Megan Markle, o uiso de drogas na adolescência e até a decisão de manter-se barbado, contrariando o protocolo real..

Depois de 38 anos lendo sua história contada por outras pessoas, “pareceu um bom momento para eu mesmo contá-la”, afirmou Harry no livro, que a Random House publica nesta terça-feira nos EUA.

Harry encerrou o assunto rapidamente quando foi questionado a respeito de como e quando perdeu sua virgindade, episódio que, afirmou ele, mereceu apenas quatro linhas no livro. Durante o encontro, o apresentador sugere que o uso de cocaína por Harry seria de interesse público, mas o príncipe retorna o foco para o tratamento que recebe da imprensa. “Minha vida inteira foi batida em um liquidificador”, afirmou ele.

Uma revelação inesperada teve a ver com a barba de Harry, que agora é parte de sua identidade. De acordo com o protocolo, o príncipe precisou da aprovação de sua avó para manter os pelos faciais em seu casamento. A rainha Elizabeth II foi receptiva, mas seu irmão, William, não; ele ordenou que Harry se barbeasse. A resposta de Harry: “Acho que Meghan não vai me reconhecer”.

Quando Bradby perguntou a Harry a respeito dos sentimentos de William em relação a Meghan, Harry afirmou: “Ele nunca tentou me dissuadir de casar com Meghan”, mas “disse que seria muito difícil”.