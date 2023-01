God save cidade of kirumurê

Leitores queridos me pediram para equilibrar prós e contras do projeto “City”, a começar por como chamar a geringonça, mas já tem tanto conteúdo favorável a este projeto estrangeiro!

Esta preocupação com o divergente só vem quando há pensamento livre: o tempo do cercadinho acabou, esta é uma “coluna com partido”, somos do conhecimento, da justiça, da coragem e da prudência.

Bahia City, Cidade do Baêa, simplesmente Bahia ou apenas “Cidade”, quem sabe “kirimurê” ou “paraguaçu”, como os povos originários de etnia tupinambá costumavam referir-se à “grande baía ou lagoa”.

São diversas as opções de chamar-se o favorito ao título do primeiro “Baianão Champions”, com a presença de outro forte estrangeiro, o Barcelona.

O mais prudente é esperar os mais renomados formadores de opinião pública definirem como deve ser chamada a coisa originada do velho Baêa, a esta altura já curtindo sua aposentadoria.

Não importa o nome, se os donos do Cidade vão encher o tricolor de craques e “regaçar” o museu do clube com tantas taças de campeão de tudo.

Premonições e clarividências não são obras do acaso, mas antecipam “realidades” (dá-lhe, Freud): a nova concentração do Bahia já era chamada “City”, a Cidade Tricolor.

O “Cidade” estende seus tentáculos por países os mais diversos, acolhendo clubes intermediários onde possa enrolar seus bons negócios.

Parece imperialismo, desta vez tendo a bola como riqueza, pois o “Cidade” já controla clubes da Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Japão, Uruguai, Espanha, China, Índia, Bélgica, França, Itália e Bolívia.

Outra coincidência, além do nome “Cidade” já utilizado pelo ex-Bahia, é o fato de o inglês Manchester City (ói aí a pista) ser o mais afamado dos clubes controlados.

“Apôis”, foram os ingleses os primeiros campeões de Salvador, em 1905, ao vencerem o Vitória por 3x1, na primeira partida oficial disputada pelo Decano.

Era o tempo do Internacional de Cricket, um aurinegro antecessor do Ypiranga, formado pela colônia britânica em Salvador. No segundo jogo, o Inter deu 1x0 e o Vitória tirou terceiro lugar.

Agora, não sei quantos anos depois (sou péssimo em conta), “evem” outro “inglês” botando a moral.

Tome suas cautelas: vamos verificar se seria desportivo uma só companhia ou um aglomerado de empresas controlar dezenas de clubes e organizar uma liga, substituindo o modelo habitual.

O campeão sairia, não do campo, mas das assembleias de acionistas. Não vamos tocar no assunto de casas de apostas como campeãs entre patrocinadores, pois seria escandaloso demais para um texto só.

No modelo atual, cheio de confederação, já tem treita, imagina quando um califa barão acordar de olho virado e decidir quem fica com a Copa de Allah.

A ideologia de dominação é a mesma do mercantilismo, cinco séculos atrás: “ain, mas eles são tão profissionais! E nós, indígenas, silvícolas, para nada servimos, exceto torcer muito, deixa eles fazerem o resto!”.

Repetem-se, pela via da bola, as falácias das invasões ao redor do mundo, com pilhagem de petróleo, ouro, diamante e até algodão, tinturas, corpos escravizados, tudo, tudo...

O poder simbólico da bola, fora o mercantil, abre nossas portas para uma nova invasão. Tivemos Dois de Julho algum dia?

Paulo Leandro é jornalista e professor Doutor em Cultura e Sociedade