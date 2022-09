Godard: eterno rebelde, provocador e crítico da sociedade de consumo

Nascido em uma família de banqueiros, o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard revelou suas primeiras divergências com a família já na adolescência. E seguiu assim até o fim da carreira: um eterno rebelde, provocador, crítico do capitalismo e da sociedade de consumo, como se viu em diversos momentos de sua carreira, fosse em Alphaville, de 1965, ou Film Socialism, 45 anos depois.

O fato é que Godard nunca deixou de nos fazer pensar, nem mesmo quando morreu, ontem, aos 91 anos, ao optar pelo suicídio assistido, prática legal na Suíça, onde vivia. Bem ao gosto do cineasta, o tema segue despertando debates, inclusive de cunho filosófico. A informação sobre a decisão de Godard foi revelada por familiares ao jornal francês Libération, na condição de anonimato. Godard não estava doente e morreu em casa, mas demonstrava muito cansaço, segundo seus parentes.

Godard rejeitou as regalias que podia ter e buscou a independência. Apaixonado por cinema, começou a escrever ainda cedo, aos 21 anos, para uma das revistas especializadas mais importantes do mundo, a Cahiers du Cinéma, onde publicou seu primeiro artigo, em 1952.

Depois da experiência como crítico, finalmente estreou em longas-metragens, com um filme revolucionário, hoje apontado como um dos mais importantes da história: Acossado, de 1960, que se transformou em um ícone do movimento cinematográfico Nouvelle Vague, assim como o próprio cineasta.

No filme, após roubar um carro em Marselha, Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) segue para Paris. No caminho, mata acidentalmente um policial que tentou prendê-lo por excesso de velocidade, e, na capital francesa, convence Patricia Franchisi (Jean Seberg), uma estudante americana, a escondê-lo em seu apartamento, passando a se relacionar com a jovem. A montagem inovadora do filme é uma das maiores razões de sua importância.

Novo cinema

Entre outras características, os filmes da Nouvelle Vague - expressão que pode ser traduzida ao pé da letra como “nova onda” - trocavam a filmagem em estúdios por locações e tinham uma preocupação realista, contando a história de seres “reais” e situações do cotidiano. Claude Chabrol, François Truffaut, Jacques Rivette e Eric Rohmer foram outros importantes adeptos do movimento, junto com Godard. Mais tarde, juntaram-se Agnès Varda, Alain Resnais e Louis Malle, entre outros.

O crítico de cinema Marcos Pierry, baiano, observa que Godard foi um dos precursores de um novo cinema e é também um dos últimos integrantes do grupo a morrer:

“Ele foi o primeiro a ‘arrombar a porta’ do cinema comercial e hollywoodiano, com a proposta desse cinema de invenção, vanguardista, de engajamento poético-político. Um dos primeiros artífices do cinema pós-guerra, diferenciado. E é ele quem ‘apaga a luz’ dessa geração, poque Truffaut, Chabrol, Rohmer já morreram”, diz Pierry.

Embora os filmes mais lembrados de Godard sejam aqueles realizados até meados dos anos 1980, ele produziu há até pouco tempo: em 2018, lançou o último filme que dirigiu, Imagem e Palavra, um documentário em que usava imagens de diversos filmes para falar sobre as funções do tempo e do espaço.

Mas foi realmente entre os anos 1960 e 70 que o francês atingiu o ápice de sua produção e quando seu trabalho teve maior repercussão. No ano seguinte a Acossado, veio Uma Mulher é Uma Mulher. Na comédia, Angela (Anna Karina), uma dançarina de cabaré, deseja ter um bebê e tenta convencer o namorado, Émile (Jean-Claude Brialy) a ser pai, mas ele não concorda. Assim, ela acaba procurando o amigo de Emile, Alfred (Jean-Paul Belmondo), para realizar seu desejo.

Paixões violentas

Godard havia se encantado com a dinamarquesa Anna Karina em um filme publicitário e se casou com ela logo depois. Foi sua musa e esteve em outros filmes dele, como Bande à Part, O Demônio das Onze Horas e Alphaville. Viveu com Karina por seis anos, até 1967, quando passou a viver com outra atriz, Anne Wiazemsky.

Separou-se de Wiazemsky em 1970. Nos livros Um Ano Estudioso e Um Ano Depois, ela expôs a sua intimidade com Godard. Relatou atitudes machistas, comportamento violento do cineasta e uma tentativa de suicídio do parceiro. Em 1971, o diretor começou o relacionamento com Anne-Marie Miéville, com quem viveu até morrer.

Na década de 1960, Godard realizou outras de suas mais aclamadas produções, como Viver a Vida, O Desprezo (com Brigitte Bardot), O Demônio das Onze Horas (originalmente chamado Pierrot Le Fou), A Chinesa e Week-End à Francesa.

Foi a partir de 1967, com A Chinesa, que Godard começou a se dedicar mais intensamente ao cinema político. As rebeliões operárias e o Maio de 68 na França selaram a ruptura de Godard com o cinema que ele fazia até ali e em seguida passou a ser um cineasta mais militante, adepto das ideias de Mao Tse Tung, comunista que liderou a Revolução Chinesa. A produção do cineasta a partir daí passou a ser considerada mais hermética. Não raramente, alguns até o classificavam como um “chato”.

Na década de 1980, Godard criou um de seus filmes mais polêmicos, Eu Vos Saúdo, Maria, que chegou a ser censurado no Brasil, em 1986, mesmo após o fim do regime militar. O filme recontava a história de Maria, mãe de Jesus. No longa-metragem, Maria era uma estudante e namorava um taxista, José. Ela recebe a visita de um homem chamado Gabriel, que lhe diz que ficará grávida, mesmo sendo virgem.

O roteiro e as cenas de sexo revoltaram os fiéis. O filme acabou sendo liberado somente em 1998, ainda sob o governo de Sarney, depois da pressão de intelectuais. A censura ganhou tanta repercussão no Brasil, que o episódio foi citado numa música dos Paralamas do Sucesso, Selvagem, do álbum homônimo, lançado em 1986: “O governo apresenta suas armas/ Discurso reticente, novidade inconsistente/ E a liberdade cai por terra/ Aos pés de um filme de Godard”.



Repercussão entre especialistas na Bahia

Cinéfilos, críticos e estudiosos falaram sobre a importância de Jean-Luc Godard. Para o crítico baiano Marcos Pierry, na hora de se falar do diretor francês "cabem todas as frases de elogios e hipérboles que não combinam com toda a sensibilidade dele". Para Pierry, Godard, ao contrário do colega Truffaut, faz um cinema menos glamourizado e romantizado. "Mas, ao mesmo tempo, brinca com imagens mágicas e fascinantes", ressalta.

Pierry cita uma frase de Godard, que o cineasta disse nos anos 1970: "Tudo que fiz até hoje foi tentar livrar o cinema da canga do cinema hollywoodiano. Meus filmes têm começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem". O crítico lembra ainda o escritor Affonso Romano de Sant'Anna, que uma vez disse: "Podemos reconhecer um leitor de Clarice Lispector de longe porque ele não anda: ele levita". "Pego essa frase para falar de Godard. O espectador de Godard não adere a esse sistema moralista que a gente tem que ruminar", afirma Pierry.

O professor da Ufba Umbelino Brasil destaca que Godard trabalhou o cinema filosoficamente. Umbelino diz que às vezes se pergunta se os cinéfilos de hoje assistem aos filmes de Godard.

"Godard é como aquele livro que você deixa em sua biblioteca para consultar quando precisa. Se você tem uma questão sobre imagem e história do cinema, precisa ver Godard".

Umbelino traça uma comparação entre o cineasta francês e o baiano Glauber Rocha, diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol: "O cinema de Glauber é tão vanguarda quanto o de Godard. Tanto um como o outro nos surpreende a cada novo filme. Não espere que no filme seguinte, ele se repita". O cineasta baiano chegou a atuar num filme de Godard, Vento do Leste, de 1969. O francês integrava um coletivo de cineastas, que levava o nome do diretor soviético Dziga Vertov.

Claudio Marques, cineasta e sócio do cinema Metha Glauber Rocha, diz que, com Acossado, Godard se mostrou "um jovem abusado". "Filmou sem roteiro e não sabia bem onde ia dar. Homenageou o cinema norte-americano e criou elipses e lacunas ainda hoje admiráveis. Fez escola, influenciou gerações. Sem ele, a história do cinema seria mais pobre. Godard buscou não se repetir, fez de tudo um pouco. A bem da verdade, é preciso disponibilidade para ver seus filmes. Há inteligência e inquietude em sua filmografia.".

O crítico Adolfo Gomes se diz "devastado" com a morte do cineasta: "Godard é como um pai espiritual para mim. Sempre desejei morrer antes dele. Nunca estive preparado para sua morte. Uma vez, estava no Rio de Janeiro e um filme dele só estava passando em Niterói. Atravessei a ponte. Tinha quatro pessoas no cinema, uma delas era cega. Hoje me sinto assim. Quase toda minha visão se foi. Não tenho mais a travessia da sua obra para me conduzir ao outro lado".