Godzilla volta mais sombrio e assustador

Com um visual bastante sombrio e assustador, o lagarto gigante está de volta às telonas do cinema. Godzilla II: O Rei dos Monstros é dirigido pelo americano Michael Dougherty, que trabalhou em roteiros de filmes como X-Men: Apocalipse (2016) e dirigiu Krampus - O Terror do Natal (2015).

Aqui, Dougherty mostra o universo das criaturas gigantes de forma ainda mais intensa porque Godzilla divide o protagonismo na tela com outros três monstros.

A organização secreta Monarch acredita que a única forma de salvar a Terra é colocando frente a frente inimigos já conhecidos do lagarto, que até já ganharam filmes solo nas décadas de 50 e 60.

Da floresta de Yunnan, na China, surge a mariposa gigante Mortha, enquanto Rodan, uma espécie de pterodáctilo sai de um vulcão localizado na costa do México. Mas a grande ameaça do Godzila é Ghidorar, um gigantesco dragão de três cabeças.

No elenco, atores conhecidos dão vida aos personagens. Millie Bobby Brown, marcada por interpretar Eleven na série Stranger Things, é a jovem Madison. Sua mãe, a cientista Emma Russel é interpretada por Vera Farmiga, famosa pelo papel de Lorraine Warren, na saga de terror Invocação do Mal. Do elenco do primeiro filme, lançado em 2014, estão de volta os atores Kyle Chandler e Ken Watanabe, nos papéis de Mark e Dr. Ishiro.

