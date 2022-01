Godzilla vs. Kong e Viúva Negra estão entre filmes mais pirateados de 2021

Os longas Liga da Justiça de Zack Snyder (o famoso Snyder Cut, com mais de quatro horas de duração), e Viúva Negra estão entre os filmes mais pirateados de 2021. Loki e WandaVision, ambas do Disney+, lideram a lista das séries mais vistas ilegalmente. As informações são da empresa de tecnologia Akamai (via The Wrap).

Com os lançamentos simultâneos da Warner Bros na HBO Max dos EUA muitas produções do estúdio acabaram entrando para a lista, como Godzilla vs Kong, que lidera o ranking dos filmes mais pirateados. Com a Disney, o processo foi parecido, mas no caso do streaming, havia uma taxa extra para o Premium Access até pouco tempo atrás.

A Akamai informou que analisou dados de pirataria global, cruzando dados como título e gênero. No ano passado, a demanda por pirataria atingiu quase 4 bilhões de visitas, ou seja, player ou download das mídias.

Confira abaixo as listas de filmes e séries mais pirateados em 2021:

Filmes

1- Godzilla vs. Kong

2- Liga da Justiça de Zack Snyder

3- Viúva Negra

4- Velozes e Furiosos 9

5- Mortal Kombat (2021)

6- O Esquadrão Suicida

7- Cruella

8- Mulher Maravilha 1984

9- Raya e o Último Dragão

10- Jungle Cruise

Séries

1- Loki

2- WandaVision

3- Rick and Morty

4- Falcão e Soldado Invernal

5- The Walking Dead

6- Game of Thrones (oitava temporada)

7- The Flash

8- Vikings

9- Beleza Verdadeira

10- Superman & Lois