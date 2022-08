Goethe-Institut celebra 60 anos de presença em Salvador

O Goethe-Institut Salvador-Bahia completa seis décadas de atividades em Salvador e, no dia 3 de setembro, a partir das 12h, comemora num evento aberto e gratuito. Uma programação intensa será responsável por reunir atividades culturais, aulas experimentais de alemão, visitas aos espaços do instituto, atividades no Makerspace, além de feira formada por um grupo de criadores independentes de Salvador.

Neste mesmo sábado, duas atrações musicais agitam o palco no pátio do Goethe-Institut: às 14h, a Banda Didá; e às 15h, o Olodum. O encontro para a celebração destes 60 anos também traz a abertura da exposição do artista Koffi Mensah, nascido no Togo e radicado em Burkina Faso, um dos atuais residentes do Programa de Residência Artística Vila Sul, no Goethe-Institut Salvador-Bahia.

Além dessas iniciativas, a semana do aniversário do instituto, que foi inaugurado em 3 de setembro de 1962, num casarão do Corredor da Vitória, traz o lançamento de uma visita virtual em 360º por este prédio histórico, com possibilidade de acesso a entrevistas em vídeos e arquivo de imagens.

Na noite do dia 3 de setembro, às 19h, o Teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia receberá a peça Namíbia, Não!. A sessão, que é para convidados, terá 50 ingressos disponíveis gratuitamente para alunos de instituições educacionais da cidade. Com texto de Aldri Anunciação e direção de Lázaro Ramos, a peça também celebra um marco em 2022: são 10 anos de história. Em abril de 2022, “Namíbia, Não!” ganhou uma versão cinematográfica com “Medida Provisória”, filme também dirigido por Lázaro Ramos.

Além disso, na sexta (2), à noite, o grupo alemão Cocoon Dance, reconhecida companhia de dança da Alemanha, apresentará o espetáculo de dança Vis Motrix. Entre 30 de agosto e 1º de setembro, o grupo oferece um workshop para artistas da cena local.

Além disso, o Atemporalidades – Ciclo de Debates, projeto realizado em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), seguirá com mais três encontros que debatem assuntos recorrentes nos eventos realizados no Goethe-Institut. No dia 14 de setembro, 19h, acontecerá a roda Uma Cidade para Todes – Diversidade. No dia 21 de setembro, também às 19h, a mesa Um Tal Teatro – Desenvolvimento Dramático entre 1960 e Hoje traz o teatro e a dramaturgia como presenças marcantes na história da instituição. Em 27 de setembro, às 19h, o evento será encerrado com o tema O Que Vem Após do Jorge Amado? Literatura no Nordeste.