Goethe-Institut exibe mostra sobre os pássaros e suas metáforas

A segunda exposição do programa de exposições no Goethe-Institut 2019 será aberta nesta sexta (14), com o trabalho de 15 artistas, nacionais e internacionais. Batizada de Concerto para Pássaros, a mostra aproxima artistas de várias gerações que representam os pássaros de diferentes formas.

“Essa exposição trata sobre uma investigação dos pássaros como a representação de um ciclo de liberdade. A visão não se limita aos animais, mas também as suas gaiolas”, explica o curador do projeto, Tiago Sant'Ana.

Segundo ele, o projeto se divide em três núcleos de apresentação: “Um mais próximo das religiões afro-brasileiras, outro que investiga as relações entre humanidade e natureza, e um último com artistas que de algum modo apresentam estudos sobre os pássaros. Tiago afirma que essa mistura de perspectivas é proposital e amostra não tem uma divisão física.

O projeto é composto por artistas de quatro países. Além do Brasil, Cuba, Alemanha e Zimbábue estarão representados no instituto, que exibe as obras até o final de julho. As temáticas e linguagens variam e, além da fotografia tradicional, a exposição convidou artistas para apresentar as obras em vídeo, como a alemã Annika Kahrs, que mostra uma performance filmada feita para o público.

“A foto e o vídeo tornam essa diversidade de linguagens mais complexas para entender a forma desses pássaros, não só no sentido metafórico, mas simbólico”, afirmou o curador. Entre os estrangeiros, o cubano Carlos Martiel se destaca por trazer elementos da sociedade, como o debate das políticas de imigração, para dentro da mostra.

Entre os baianos, destaques para artistas que representam diferentes gerações e escolas artísticas como Mestre Didi, Calasans Neto, Zé Garcia e Mário Cravo Neto ( já falecidos), e Ayrson Heráclito e Ieda Almeida, que representam a arte contemporânea.

De Mário Cravo, por exemplo, a mostra traz fotografias em preto e branco, montando um trabalho com uma temática afro-brasileira, que remete à crença aos orixás.

O quê: Mostra Concerto para Pássaros

Quando: Abertura nesta sexta (14), às 19h. Visitação de segunda a sábado, 9h às 19h, até 27/07

Onde: Goethe-Institut ( Vitória)

Entrada gratuita