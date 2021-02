Goiás empata com o Red Bull Bragantino e é rebaixado para Série B

Goiás e Red Bull Bragantino não saíram do 0x0 neste domingo (21), no estádio da Serrinha, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um resultado péssimo para as pretensões de ambos, pois rebaixou o time mandante e ainda garantiu o Santos na próxima edição da Copa Libertadores.

Os donos da casa foram aos 37 pontos e caíram, assim como o Botafogo, com 24, e o Coritiba, com 31, enquanto o Vasco, com 38, deve se juntar a eles na quinta-feira, quando será disputada a rodada final.

Os visitantes chegaram a 50 pontos, no 11.º lugar, e não têm mais chances de ir à Libertadores - o Santos, com 54, portanto, está garantido na segunda fase preliminar. O Bragantino, de qualquer forma, carimbou a vaga para a Copa Sul-Americana.

Desesperado para escapar da queda, o Goiás foi "senhor das ações" na metade inicial do confronto. Apesar disso, a primeira boa chegada aconteceu apenas aos 16 minutos, quando Miguel Figueira roubou na intermediária e rapidamente acionou Fernandão

O centroavante perdeu o tempo de bola e acabou finalizando sem precisão, desperdiçando ótimo momento. Os donos da casa voltaram a ameaçar na sequência. Aos 21, Shaylon encontrou Fernandão bem aberto pela ponta direita.

O atacante, sem muito ângulo, arriscou de longe e assustou ao acertar a rede pelo lado de fora. O Bragantino respondeu timidamente aos 26, com Ryller, arriscando de fora e parando no goleiro Marcelo Rangel. Os mandantes, porém, quase abriram o placar aos 30. Jefferson cobrou escanteio, Heron subiu bem e tirou tinta do pé da trave esquerda.

Assim como no primeiro tempo, o Goiás voltou para a etapa complementar ameaçando. Aos sete minutos, os donos da casa encaixaram ótimo contra-ataque até que Fernandão passou para Shaylon, que puxou para o meio e bateu com consciência, da entrada da área. A bola, porém, saiu lambendo o poste esquerdo. O Red Bull Bragantino ameaçou em finalizações de fora da área - primeiro, com Luan Cândido, aos 22; depois, aos 25, com Claudinho. Em ambas as tentativas, o goleiro Marcelo Rangel espalmou e afastou o perigo.

Os mandantes responderam aos 27, em cabeceio de Rafael Moura que Cleiton foi buscar. Nos últimos minutos, os dois times se expuseram bastante, mas não capricharam no passe final, mantendo o empate no placar.

Na última rodada, prevista para acontecer às 21h30 de quinta-feira, os goianos visitam o Vasco, em São Januário, no Rio, enquanto os paulistas recebem o Grêmio, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.