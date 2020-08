Goiás tem mais dois atletas com covid-19; nove retornam ao elenco

O Goiás continua sofrendo com o surto de coronavírus no elenco. Na manhã desta terça-feira (18), o clube confirmou mais dois casos de covid-19 entre os atletas. Os jogadores estão assintomáticos e já cumprem o período de isolamento, com acompanhamento do departamento médico.

Os novos infectados irão desfalcar o Verdão na partida contra o Fortaleza, nesta quarta (19), às 20h30, na Serrinha. O time, porém, contará com o retorno de nove dos 10 atletas que não enfrentaram o Palmeiras no último sábado (15), por causa da doença. Eles já foram reintegrados ao resto do elenco e já treinam normalmente. O décimo segue afastado para terminar seus 10 dias de isolamento.

Assim, serão três desfalques por covid-19 na equipe do Goiás, um número bem menor que nas partidas passadas. Na primeira rodada da Série A, o clube viu dez jogadores (sendo oito titulares) terem resultado positivo para a doença horas antes do duelo contra o São Paulo. Após contraprova, nove casos foram confirmados e o confronto acabou adiado.

Pela segunda rodada, contra o Athletico-PR, foram 10 desfalques - os mesmos nove e mais um, confirmado após nova bateria de exames. E, pelo empate de 1x1 com o Palmeiras, 10 ficaram de fora.

Os centroavantes Rafael Moura e Lucão do Break estão recuperados do coronavírus, mas não devem entrar em campo contra o Fortaleza por outros motivos. O primeiro fez uso de um medicamento durante o tratamento que pode fazê-lo cair no exame antidoping. Já Lucão apresentou desconforto muscular.