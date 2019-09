Goiás vence o Fluminense e põe time carioca no Z4 do Brasileirão

Com um gol de Michael, um de Rafael Vaz e outro de Yago, ex-Vitória, o Goiás fez 3x0 no Fluminense neste domingo (22), no Serra Dourada, em Goiânia. O resultado colocou o time carioca na zona de rebaixamento.

O Flu ficou em 17º lugar, ultrapassado pelo CSA, que venceu o Ceará por 1x0 no Rei Pelé, em Maceió. Já o Goiás deu um salto de três colocações e agora ocupa o 12º lugar, com 24 pontos.

Na próxima rodada, o time goiano visita o São Paulo, quarta-feira (25), no Morumbi. No dia seguinte, o Fluminense recebe o Santos, no Maracanã.