Gol contra salva Arsenal de derrota para Sporting na Liga Europa

Liderando o Campeonato Inglês com folga de cinco pontos, o Arsenal não esconde que pretende quebrar o jejum de 29 anos sem uma taça internacional - conquistou a Recopa em 1993/94. E a atual edição da Liga Europa é o caminho, por isso a ideia era surpreender o Sporting, na abertura das oitavas de final, mesmo jogando no José Alvalade, em Lisboa.

Após fazer 1x0, o time levou a virada, buscou o 2x2 com gol contra e deixou a decisão aberta para a volta, semana que vem, no Emirates Stadium. Já a Roma somou ótimo 2x0 sobre a Real Sociedad.

A tática de Mikel Arteta, com seus principais jogadores em campo, até surtiu efeito com gol de cabeça de Saliba logo aos 22 minutos, após cruzamento de Fabio Vieira. Após o gol os jogadores das equipes se estranharam com troca de empurrões e até dedo em riste. Mas o lance acabou validado.

A festa dos visitantes, porém, durou apenas 12 minutos, com Inácio empatando. Antes do intervalo, Gabriel Martinelli teve chance clara de gol, cara a cara, mas parou em bela defesa de Adan, e o empate prevaleceu até a pausa.

Na volta para o segundo tempo, os portugueses foram logo celebrando a virada, com Paulinho, que deslizou no gramado à la Yuri Alberto para celebrar seu gol. O Arsenal não se desesperou e buscou a igualdade em gol contra de Morita sete minutos mais tarde. Após roubada de bola de Saka - os portugueses reclamaram muito de falta -, a tentativa de batida de Xhaka desviou no japonês no meio do caminho e enganou o goleiro, definindo o resultado final.

Antes do gol de empate, Martinelli quase faz um gol de placa no Alvalade. O brasileiro arrancou de seu campo, enfileirou marcadores e já na pequena área viu o zagueiro chegar para cortar o que seria uma pintura.

A Roma abriu boa vantagem no confronto contra a Real Sociedad graças a gols de El Shaarawy logo aos 13 minutos, e de Kumbulla, já no fim. Os espanhóis tiveram chance preciosa de empate antes de levar mais um. Aos 38 do segundo, Merino recebeu livre na pequena área e mandou para fora. O jogador pediu desculpas aos companheiros. O castigo veio a seguir. Dybala cobrou o escanteio na cabeça do zagueiro.

Em outros jogos, sentimentos distintos para equipes alemãs, mesmo jogando em seu país. O Bayer Leverkusen festejou um bom 2x0 sobre o Ferencvaros, enquanto o Union Berlin teve de se contentar com empate por 3x3, buscado aos 44 do segundo tempo, diante do belga Union St. Gilloise, que ficou três vezes em vantagem.