Gol de Cristiane é escolhido o mais bonito da Copa do Mundo

A seleção brasileira não chegou muito longe na Copa do Mundo feminina, já que caiu para a anfitriã França nas oitavas de final, mas uma jogadora ganhou um prêmio individual. Nesta quinta-feira, depois de votação popular através de seu site, a Fifa anunciou o gol mais bonito da competição. Com mais de 300 mil votos, o eleito foi o da atacante Cristiane na derrota por 3x2 para a Austrália.



Com uma cabeçada, a atacante brasileira marcou o segundo gol da seleção naquela partida pela segunda rodada da fase de grupos. Foi também a 11ª vez que Cristiane balançou as redes por Mundiais. Na edição deste ano na França, a camisa 11 marcou quatro vezes.

A jogada do gol começou com uma linda caneta da lateral-esquerda Tamires, que passou a bola para Debinha. A atacante avançou pela ponta esquerda e cruzou na marca do pênalti para Cristiane, que se antecipou à zaga australiana e de cabeça colocou no canto esquerdo da goleira australiana Williams.Cristiane disputou a eleição popular contra outras nove jogadoras: Lucy Bronze (Inglaterra), Aurora Galli (Itália), Jackie Groenen (Holanda), Yui Hasegawa (Japão), Amandine Henry (França), Sofia Jakobsson (Suécia), Alex Morgan (Estados Unidos), AjaraNchout (Camarões) e Asisat Oshoala (Nigéria). Ao todo, o Mundial teve 146 gols em 52 jogos, com uma média de 2,8 gols por partida.Além de Cristiane, Marta fez história. Com dois gols marcados na competição - um contra a Austrália e outro contra a Itália, ambos pela fase de grupos -, a craque brasileira chegou a 17 e assumiu o posto de maior artilheira da história do Mundial , entre homens e mulheres. Tem um a mais que o centroavante alemão Miroslav Klose.