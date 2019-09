Gol de Willian decide jogo morno entre Fortaleza e Palmeiras

Com futebol nada brilhante e gol de bola parada, o Palmeiras somou neste domingo (22), no Castelão, três pontos muito importantes no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ganhou por 1 a 0 do Fortaleza e se manteve firme na disputa pelo título da competição. Em uma rodada que teve vitória do líder Flamengo, o resultado na capital cearense é fundamental para se manter apenas três pontos atrás do primeiro colocado.

Vice-líder, o Palmeiras venceu graças a um gol de Willian, no começo do segundo tempo. Isso salvou o jogo de um 0 a 0, embora pelo nível técnico da partida o placar sem gols seria justo. Os dois times fizeram um jogo de poucas emoções. Prevaleceu o oportunismo do time alviverde contra a falta de qualidade do Fortaleza para finalizar.

As baixas nos setores de ataque podem justificar a pobreza no jogo: o Fortaleza tinha os desfalques de Wellington Paulista e Felipe Pires, enquanto o Palmeiras, sem contar com Dudu, diminuiu a capacidade de furar a defesa adversária.

O técnico Mano Menezes escalou Zé Rafael na vaga de Dudu, mas o camisa 10 do Bahia na última temporada pouco fez. O Palmeiras avançava bem até o ataque, mas depois, no trecho final do campo, a jogada desandava.

A pouca criatividade fez o primeiro tempo terminar sem gols. No entanto, isso logo mudou graças a uma bola parada e ao oportunismo do Palmeiras. Em um escanteio aos dois minutos da etapa final, a bola caiu nos pés de Willian, que chutou cruzado e contou com um desvio para marcar. A vantagem melhorou o jogo já que o Fortaleza resolveu se arriscar mais.

O Leão do Pici foi superior no segundo tempo. O lateral-direito Tinga deu trabalho e as bolas paradas assustavam. Enquanto isso, o Palmeiras se via acuado. O atacante Carlos Eduardo entrou como aposta para dar velocidade nos contra-ataques e foi assim que o time conseguiu voltar a ameaçar. O problema foi a falta de pontaria e até alguns lances bisonhos, como furadas e erros técnicos.

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira (25), quando recebe o CSA, às 19h15, no Pacaembu, em São Paulo. Já o Fortaleza, que estacionou nos 23 pontos, terá pela frente no mesmo dia o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Confusão entre torcidas

As torcidas de Palmeiras e Fortaleza causaram problemas no Castelão. O tumulto começou no primeiro tempo quando um grupo de torcedores do Fortaleza que estavam posicionados no setor inferior da arena, puxaram e rasgaram a faixa colocada pela organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, que estava localizada no estádio exatamente no piso superior.

A atitude de parte da torcida do Fortaleza deixou alguns palmeirenses irritados. As câmeras de transmissão do Premiere e do Esporte Interativo mostraram que houve xingamentos e a polícia foi ao local para controlar os ânimos. Em uma dessas ações, um policial agrediu com cassetete um torcedor do Fortaleza, que fazia gestos e estava acompanhado de uma criança

As imagens também revelaram que houve uso do spray de pimenta para poder controlar a confusão. Apesar do incidente, depois disso a partida não teve mais problemas. A segurança foi reforçada no setor do estádio onde houve a briga e a faixa da organizada acabou removida. Dentro de campo o Palmeiras ganhou por 1 a 0, gol de Willian no segundo tempo.

Nos dias que antecederam a partida, as diretorias de Fortaleza e Palmeiras se desentenderam sobre a venda de ingressos para o setor de visitantes no Castelão. A principal polêmica foi a determinação do valor da entrada a R$ 110, preço contestado pelo clube alviverde no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).