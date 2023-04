GOL Linhas Aéreas suspende voos em quatro cidades baianas a partir de maio

A empresa GOL Linhas Aéreas irá realizar, em maio, uma série de alterações em oito dos seus destinos regionais pelo Brasil. No processo, quatro cidades baianas serão afetadas.

A partir do dia 9 de maio, estarão suspensos os voos que saem de Barreiras, Lençóis/Chapada Diamantina, Paulo Afonso e Teixeira de Freitas.

A companhia aérea não informou o motivo das alterações e nem se elas serão permanentes. A GOL afirmou também que está em contato com todos os clientes que possuem bilhetes comprados para voar nos trechos que sofrerão alterações e que é possível que cada cliente faça a gestão das reservas através da Central de Relacionamento, pelo número 0300 115 2121.

Clientes cujos bilhetes foram comprados com milhas, devem acessar diretamente a Smiles e poderão cancelar o bilhete, reembolsando integralmente as milhas, entrando em contato com a central através dos telefones 0300 115 7001 (Smiles e Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro e Diamante).

