Gol mais rápido, artilheiro, placar mais comum... Veja 16 curiosidades da Copa

A espera está acabando. A Copa do Mundo do Catar começa neste domingo (20), com o duelo entre o país-sede e o Equador, marcado para 13h. Essa, aliás, será a partida de número 901 do torneio. Até aqui, foram disputadas 21 edições da competição, com 900 jogos e 2.548 gols marcados - uma média de 2,83 gol por confronto.

Todos os Mundiais tiveram um denominador comum: a presença do Brasil. A seleção canarinha é a única a participar de todas as Copas e também a que tem o maior número de troféus. Mas os brasileiros possuem alguns outros recordes. Veja essas e outras curiosidades abaixo.

Mais títulos

O Brasil é a seleção com mais títulos de Copa do Mundo, com cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). A única que pode empatar na edição de 2022 é a Alemanha, que tem 4 taças (1954, 1974, 1990 e 2014). A Itália também é tetracampeã (1934, 1938, 1982, 2006), mas não conseguiu se classificar nas Eliminatórias.

A seleção pentacampeã em 2002: Brasil é o único com cinco títulos

(Foto: Fifa/Divulgação)

As campeãs

Além dos já citados Brasil, com 5 títulos, e Alemanha e Itália, com 4 cada, outras cinco seleções já ergueram a taça do Mundial: os bicampeões Uruguai (1930, 1950), Argentina (1978, 1986) e França (1998, 2018), além da Inglaterra (1966) e Espanha (2010).

O maior vencedor

Pelé é o único jogador tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970). Ele é também o mais jovem a marcar um gol e vencer o Mundial, aos 17 anos. Em contrapartida, o goleiro italiano Dino Zoff é o atleta mais velho a vencer a competição, em 1982, com 40 anos.

Pelé e os troféus das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970

(Foto: Kin Saito/CBF)

Seleção com mais participações

O Brasil é a única seleção que esteve em todas as Copas do Mundo: foram 22 aparições, incluindo a edição do Catar. A Alemanha é quem chega mais perto, com 20 participações - seguida da Argentina e Itália, com 18, cada. Não por acaso, Brasil e Alemanha são as seleções que mais disputaram jogos pelo torneio: 109 partidas, cada.

Ao todo, 80 equipes já disputaram uma edição do Mundial, incluindo o estreante da vez, o Catar. Já 20 seleções marcaram presença uma única vez no torneio.

Artilheiro

O atacante Miroslav Klose, da Alemanha, detém o recorde de gols marcados na Copa do Mundo: ao todo, ele balançou as redes rivais 16 vezes. O brasileiro Ronaldo vem logo depois, com 15 gols, seguido pelo alemão Gerd Müller, com 14.

Por outro lado, é o francês Just Fontaine o maior artilheiro em uma edição única da Copa, com 13 gols em 1958. Foi a única participação dele em um Mundial. O atacante se aposentou precocemente em 1962, aos 28 anos, após sofrer uma grave lesão.

Klose, da Alemanha, marcou 16 gols em Copa do Mundo

(Foto: Fifa/Divulgação)

Vitórias, empates, derrotas e gols

Além de maior número de participações, o Brasil também é dono do posto de seleção com mais vitórias: até aqui, foram 73 triunfos no Mundial. A Inglaterra e a Itália somam o maior número de empates - 21, cada - e o México tem o recorde negativo de mais derrotas: 27. A seleção brasileira é ainda a equipe que mais balançou as redes rivais, com 229 gols marcados, enquanto a Alemanha foi quem mais sofreu gols: 125.

Maior número de finais disputadas

A Alemanha é quem já participou mais vezes de finais: até aqui, foram oito, com quatro títulos (1954, 1974, 1990 e 2014). É a seleção com mais vice-campeonatos, com quatro ao todo (1966, 1982, 1986 e 2002). Já o Brasil decidiu o troféu sete vezes, ganhando cinco vezes (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e perdendo duas (1950 e 1998).

Os mais rápidos da Copa

O gol mais veloz na história da Copa do Mundo aconteceu na edição de 2002: Hakan Sukur, atacante da Turquia, precisou de apenas 11 segundos para balançar as redes sobre a Coreia do Sul. Já o cartão vermelho mais rápido demorou 56 segundos, e foi mostrado ao uruguaio José Batista por dar entrada violenta em Gordon Strachan, da Escócia, na Copa de 1986.

Sukur, da Turquia, fez o gol mais rápido da história do Mundial

(Foto: Fifa/Divulgação)

Placar mais comum

O placar que mais vezes aconteceu em Copas do Mundo é o 1x0: até aqui, 172 partidas terminaram desta forma. O 2x1 vem logo depois, com 140 jogos, seguido pelo 2x0, com 99 duelos. Já o quarto resultado mais comum é um empate: 1x1, com 87 confrontos.

Os jogadores que mais participaram

Convocados para a Copa do Catar, os atacantes Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), o meia Andrés Guardado (México) e o goleiro Guillermo Ochoa (México) vão igualar o recorde de outras quatro lendas que disputaram cinco edições de Copa do Mundo: os goleiros Antonio Carbajal (México) e Gianluigi Buffon (Itália), o zagueiro Rafael Márquez (México) e o meia Lothar Matthäus (Alemanha).

Messi e Cristiano Ronaldo estarão na Copa do Mundo pela quinta vez

(Fotos: AFA/Divulgação e Portugal/Divulgação)

Quem esteve mais vezes em campo

Lothar Matthäus, da Alemanha, disputou 25 partidas de Copa do Mundo e é o jogador com o maior número de jogos. Porém, é Paolo Maldini, da Itália, quem esteve em campo por mais tempo: 2.219 minutos

Maior número de gols

O recorde foi estabelecido em duas edições: 1998, na França, que teve a anfitriã como campeã, e em 2014, sediado no Brasil e com a Alemanha como vencedora. Em ambas, foram marcados 171 gols. Em contrapartida, a edição com menor número de gols foi a primeiríssima, em 1930. Vale lembrar que, ali, foram disputados apenas 18 duelos, contra 64 jogos das edições mais recentes.

Haja gente!

A Copa do Mundo que teve a maior média de público foi nos Estados Unidos, em 1994, quando o Brasil conquistou o tetra: 68.991 pessoas. Aquela, porém, não foi a edição que registrou o maior público pagante em um só jogo. Isso aconteceu na final de 1950, quando 173.850 pessoas assistiram a vitória do Uruguai por 2x1 sobre o Brasil, no Maracanã. Aquele resultado, com uma derrota em casa, foi tão marcante que ganhou um nome próprio: Maracanazo.

O estádio Rose Bowl, em Pasadena, recebeu a final da Copa de 1994

(Foto: Reprodução)

A maior goleada

Apesar do 7x1 sofrido para a Alemanha, em 2014, ter sido devastador para os brasileiros, essa não foi a maior goleada em Copa do Mundo. A edição de 1982 registra, até hoje, o placar mais elástico: Hungria 10x1 El Salvador, pela fase de grupos.

Já as maiores goleadas em finais tiveram a presença do Brasil. Em duas, a Seleção conquistou o título: Brasil 5x2 Suécia (1958) e Brasil 4x1 Itália (1970). Já em 1998, a França foi a vencedora, por 3x0. Nenhuma dessas partidas, porém, registrou o recorde de mais gols - isso ocorreu no confronto Áustria 7x5 Suíça, pelas quartas de final da Copa de 1974.

Primeira Copa com cartões

Apesar de serem comuns no futebol mundial hoje em dia, os cartões amarelo e vermelho só foram utilizados pela primeira vez em Copas na edição de 1970. Até então, os árbitros dependiam apenas do apito, gritos e gestos para indicar faltas ou expulsões. Foi um baiano, aliás, o primeiro brasileiro a receber o cartão vermelho: o zagueiro Luís Pereira, na derrota do Brasil para a Holanda por 2x0 na Copa de 1974, por entrada violenta no jogador holandês Neeskens.

Mais jogadores expulsos

O Brasil é quem viu sofreu mais com jogadores expulsos no Mundial. Até aqui, a seleção canarinha já teve 11 atletas mandados ao vestiário mais cedo, sendo o primeiro deles Zezé Procópio, em 1938 - antes mesmo do cartão vermelho ser inventado. Apesar de encabeçar a lista, o Brasil não tem um jogador ser expulso em Copas do Mundo desde 2010. O último jogador a receber um cartão vermelho foi o volante Felipe Melo.

As 11 expulsões do Brasil em Copas do Mundo: