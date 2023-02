Gol suspenderá temporariamente voos entre Salvador e Buenos Aires

Os voos diretos da Gol ligando Salvador a Buenos Aires, capital da Argentina, serão suspendidos temporariamente no dia 8 de abril. A rota será retomada em 1 de julho.

A rota é operada, atualmente, com uma frequência semanal, saindo aos sábados. Os voos são feitos pelo Boeing 737 MAX 8 com 186 assentos.

Neste hiato, haverá voos conectando a capital baiana à cidade do tango pela Aerolíneas Argentinas, que vai operar duas frequências semanais também com o 737 MAX 8.

De acordo com a companhia aérea, estão sendo realizadas adequações na oferta de voos à sazonalidade tradicional do mercado internacional, e que outras cidades no Nordeste também estão passando por mudanças na malha aérea.

"A Gol informa que para conseguir adequar a oferta dos voos à sazonalidade tradicional do mercado internacional, a Companhia sempre trabalha com adequações de oferta entre altas e baixas temporadas. Reforçamos que somos a Companhia aérea que mais tem voos internacionais no Nordeste com operações ao exterior desde 6 capitais na região, contribuindo fortemente com o turismo", disse a companhia em nota.