Gol vai vender passagens internacionais a R$ 3,90 nesta terça-feira

A Gol venderá passagens aéreas a R$ 3,90 (sem as taxas) durante o jogo do Brasil contra a Venezuela, pela Copa América 2019 (CONMEBOL), na noite desta terça-feira, 18. Os destinos internacionais contemplados são Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Ação é parceria com a Brahma, cerveja fabricada pela Ambev. As vendas serão apenas no site da Gol.

A partida entre Brasil e Venezuela ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador, das 21h30min às 23h30min - período em que as passagens estarão à venda. Serão disponibilizadas mais de 100 passagens no site da Gol.

Os bilhetes serão divididas entre ida e volta de Guarulhos (GRU) para Buenos Aires, Argentina, (EZE); Montevidéu, Uruguai (MVD); Quito, Equador (UIO); Lima, Peru (LIM); Santiago, Chile (SCL); Assunção, Paraguai (ASU); e Santa Cruz de la Sierra, Bolívia (VVI).

Passagens serão válidas de 3 a 11 de novembro deste ano, com exceção do trecho para Lima (PER), cuja validade será de 20 a 28 de dezembro.