Goleiro Alisson inspira nome do filho de atriz de Harry Potter

Goleiro da Seleção Brasileira, Alisson Becker ganhou uma homenagem inusitada. A atriz britânica Jessie Cave, conhecida por ter participado da saga Harry Potter, deu à luz ao quarto filho com o comediante Alfie Brown, e revelou que o jogador foi a inspiração para o nome do bebê.

"Bem-vindo, Becker Brown. Obrigada à University College London Hospitals. Obrigada às parteiras Amy e Emi-Lou. Obrigada a Alisson Becker", escreveu, na legenda de um post com as fotos dela e do parceiro com o filho, além de uma imagem do goleiro.

Os fãs questionaram, nos comentários, se o nome do recém-nascido era realmente em homenagem ao jogador. E o pai do bebê confirmou. “É verdade. A princípio, eu queria Divock. Fui vetado. Jessie e eu amamos Becker”, publicou Alfie.

A homenagem tem uma explicação. Jessie e Alfie são torcedores roxos do Liverpool, o clube que Alisson defendena Inglaterra. Além de Becker, o casal tem outros três filhos: Abraham, de 17 meses, Margot, de cinco anos, e Donnie, de sete anos.

Jessie interpretou Lavender Brown nos últimos três filmes de Harry Potter, que foram lançados entre 2009 e 2011. Ela também trabalhou em Grandes Esperanças (2012), Orgulho e Esperança (2014), Benjamin (2018) e Buffering (2021).