Goleiro Bruno anuncia aposentadoria e afirma que virou "investidor" day trader

O goleiro Bruno Fernandes, de 36 anos, condenado a 22 anos e três meses de prisão em março de 2013 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, anunciou a sua aposentadoria do futebol. O agora ex-jogado anunciou que será day trader, modalidade de especulação de ativos de renda variável, como ações e moedas.

"Recomeço. Galera, meu novo trabalho #daytrader. Futebol é coisa do passado, ficou no passado. Não, não, Francis (um dos seguidores que estavam na live), melhor goleiro do Brasil não, já foi. Aposentei a luva, parei. Deu pra mim. A parada agora é só investimento. Não, Davi (outro seguidor) não estou jogando, parei, deu", afirmou Bruno em live no Instagram.

O último clube em que Bruno atuou foi o Rio Branco-AC. Ele chegou a ser anunciado posterior pelo Atlético Carioca e pelo Araguacema-TO, ambos em março do ano passado, mas os acordos foram desfeitos. Bruno cumpre a pena em regime semiaberto desde 2019.

De acordo com estudos dos economistas Bruno Giovannetti e Fernando Chague, da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP), 97% das pessoas que especulam através do day trade na bolsa perdem dinheiro e quem ganha leva menos de R$ 300 por dia. De todos que tentaram alguma coisa, 92,1% pararam em menos de um ano.