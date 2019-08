Goleiro Bruno é anunciado oficialmente pelo Poços de Caldas

O Poços de Caldas anunciou oficialmente a contratação do goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte da amante, Eliza Samúdio. O atleta cumpre pena em regime semiaberto.

Na noite desta terça-feira (27), o clube divulgou o acerto com o jogador e uma foto em que Bruno aparece segurando a camisa do novo time.

Ao GloboEsporte, a advogada Mariana Migliorini afirmou que o goleiro deve treinar em Varginha e para jogos fora da cidade fará um pedido especial à Justiça para poder viajar.

O presidente Paulo César da Silva afirmou que o goleiro já vai se unir ao elenco do time, que se prepara para disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro, no segundo semestre de 2020.

Polêmica

Bruno foi condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho dos dois, Bruninho. As penas, somadas, são de 20 anos e 9 meses de prisão.

Ele atualmente está em regime semiaberto domiciliar em Varginha, cidade em que está baseado desde 2017. A progressão de pena foi conseguida em 19 de julho, por decisão da 1ª Vara Criminal da cidade. Com isso, Bruno pode trabalhar.

Desde que o interesse do Poços de Caldas foi anunciado, torcedores e moradores criticaram o clube. O presidente disse que já estava preparado para esse tipo de repercussão. "Nosso trabalho é um trabalho social dando oportunidade para todos", postou o clube antes de tornar a contratação oficial.