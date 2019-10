Goleiro Bruno é apresentado pelo Poços de Caldas: 'Motivado'

Em clima de otimismo e receptividade, o goleiro Bruno foi apresentado como titular do Poços de Caldas Futebol Clube durante uma coletiva realizada na manhã deste sábado (5), juntamente com outros atletas no Centro de Treinamento do clube.



Acompanhado da filha Isabela, de um ano e meio, a esposa Ingrid Calheiros de Oliveira e a advogada, o jogador afirma que está com "motivação total" para entrar em campo em amistoso contra o Independente de Juruaia, no estádio Benedito Bandola de Oliveira, o Bandolão.



"Me sinto lisonjeado em estar voltando para o esporte. A motivação vem da oportunidade de voltar ao esporte. É o que o eu sei fazer, é o dom que Deus me deu. Estou com motivação total, vontade de crescer novamente", disse.



É a primeira vez que Bruno pôde sair da cidade de Varginha (MG) desde que foi preso. O jogador cumpre pena de 20 anos pelo assassinato de Eliza Samudio e foi autorizado pela Justiça de Minas Gerais a deixar a prisão e retornar até as 21h. Bruno foi anunciado como reforço pelo Poços de Caldas no dia 27 de agosto, após ele ser liberado pela Justiça para trabalhar.



Sobre a receptividade, o jogador disse que tem sido bem aceito por onde passa, apesar das críticas de outros que não concordam com o seu retorno para o futebol. "A partir do momento que as pessoas passarem a conhecer o Bruno mais de perto, o ser humano que é o Bruno, tenho certeza que pode mudar muito a opinião de muita gente. Vou ter a oportunidade de mostrar esse novo eu", afirmou.



Segundo o clube, Bruno receberá um salário mensal de cerca de R$ 10 mil, com contrato até janeiro de 2020 e objetivos de estender o prazo.



Bruno disse que pretende se preparar fisicamente para estar apto a estar à frente do gol. "Futebol é a mesma coisa quando se anda de bicicleta, quando se aprende jamais se esquece. Vou ter o tempo necessário para entrar em forma e contribuir. Tenho certeza que com ajuda dos meus companheiros vou conquistar o meu objetivo".



Sobre o recomeço, o goleiro diz que é desafiador e que quer ser o mesmo goleiro que atuou no Flamengo e no Corinthians e que está confiante para resolver as questões jurídicas para continuar a trabalhar no futebol. "Tem jogadores que jogam até 41 anos, e eu estou com 34 anos. A posição de goleiro ajuda e pretendo jogar muitos anos. Apostamos na questão jurídica e, a partir de janeiro, e com ajustes, talvez eu mude para Poços de Caldas", afirmou.



O técnico do "Vulcão", Paulinho Ceará, conta que a contratação de Bruno causou um certo "impacto" nos jogadores e na população da região, mas que conversou antes com os atletas para que pudessem recepcioná-lo. "Nossa expectativa é positiva e acreditamos que vamos realizar um bom trabalho juntos", assegura



O Poços de Caldas estava desativado desde 2018 e foi adquirido pelo empresário da área de eletroeletrônicos, Paulo César da Silva. Segundo a assessoria do clube, foram investidos cerca de R$380 mil para pagar dívidas e para dar início aos trabalhos do time. A expectativa é que em agosto de 2020 o clube atue na segunda divisão do Campeonato Mineiro.