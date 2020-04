Goleiro Bruno vai jogar em clube da 2ª divisão do Rio de Janeiro

O goleiro Bruno jogará em um clube da segunda divisão do Rio de Janeiro, por empréstimo, ainda neste ano. O atleta assinou um contrato com o J. Winners, clube-empresa com sede em Portugal e representação em vários países da Europa, e será emprestado para um time fluminense, cujo nome não foi revelado.

O arqueiro foi preso em setembro de 2010 pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio, além do sequestro e cárcere privado do filho Bruninho, e foi condenado a 20 anos e 9 meses. Desde julho de 2019, cumpre pena em regime semiaberto e tenta voltar ao futebol profissional. Sua contratação chegou a ser cogitada pelo Fluminense de Feira, mas o presidente do clube, Ewerton Carneiro, desistiu da ideia.

A Justiça de Minas Gerais autorizou Bruno a morar em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e a ideia dele é voltar a trabalhar assim que o período de isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus, acabe. De acordo com a nota oficial do J. Winners, postada no Instagram do goleiro, "o atleta está empenhando todos os esforços em trabalhos diários, para atingir o melhor de sua forma física e técnica, a fim de atuar com excelência".

O comunicado, que é assinado pelo CEO do clube-empresa, Jaime Marcelo Conceição, informa ainda que o projeto do retorno do goleiro será "executado em conjunto com ações sociais, criadas pelo jogador e nossa equipe".

O plano do J. Winners é que, posteriormente, Bruno atue em continente europeu. No momento, ele espera liberação da Justiça para poder trabalhar fora do Brasil.